Sağlık-Sen’de Engelliler Komisyonu kuruldu

Kadınlar Komisyonu Başkanı Hatice Çiltaş’ın görevden ayrılması üzerine yerine Yeliz Kamiloğlu getirilerken; Engelliler Komisyonu Başkanlığına ise Ufuk Gıcı getirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat, "Sağlık-Sen Manisa Şubesi olarak Kadınlar Komisyonumuzu yeniden oluştururken Engelliler Komisyonumuzu da kurarak bu alanlardaki çalışmalarımıza hız vermiş bulunuyoruz. Daha önce Kadınlar Komisyonu başkanımız olan Hatice Çiltaş’a teşekkür ediyorum. Önemli katkıları olmuş ve yeni yönetimin oluşmasında da emek harcamıştır. Bildiğiniz üzere çalışanlarının çoğunluğunun kadın olduğu bir hizmet kolunda sendikacılık yapıyoruz. Yine aynı şekilde, üyelerimizin büyük bir çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Diğer yandan dan kamuda engelli çalışan sayısı artıyor ve çalışma alanlarındaki bir takım problemler de bu arkadaşlarımızın çalışma şartlarını zorlaştırıyor. Bu anlamda, sendikamızda Kadınlar Komisyonu ve Engelliler komisyonunun kurulmasını önemsiyoruz. Bu komisyonlarla beraber çalışmalarımız daha sağlıklı ilerleyecektir" dedi.

Sağlık Sen Kadınlar Komisyonu Başkanlığına getirilen Yeliz Kamiloğlu ise, "Biz kadınların sendikamız çatısı altında teşkilatlanması ve daha aktif rol alması, faaliyetlerde bulunması için bu komisyonun kurulmuş olmasından memnunuz. İnşallah çok kısa sürede sağlık ve sosyal hizmet alanında görev yapan bütün branşlardaki kadın çalışanlarımızın emeğini ve alın terini en iyi şekilde temsil edecek, sorunlarını ilgili platformlara taşıyacak ve çözüm için çalışacağız. Sağlık ve sosyal hizmetler alanından bulunan kadın çalışanlarımızın mali, özlük ve sosyal haklarını demokratik ilkeler doğrultusunda koruyup geliştirmek, bu politikalara yöne verecek çalışmalar yapmak misyonuyla hareket edeceğiz. Kadın çalışanlarımızın iş yerinde ve meslek alanında yaşadığı sıkıntıları birebir takip ederek çözüm odaklı fikirler üreterek hakların kazanılması konusunda komisyon olarak takipçisi olacağız. Bize destek veren şube Başkanımız Mustafa İrgat’a ve daha önce Kadınlar Komisyonumuzun başkanlığını yapan Hatice Çiltaş’a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Engelli sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek, taleplerini gündeme getirmek ve sesi olmak için yola çıktıklarını ifade eden ve Engelli çalışanların çalışma kalitelerini artırmanın öncelikli hedefleri olduğunu söyleyen Ufuk Gıcı ise şunları söyledi: “Arkadaşlarımızın yaşadığı sıkıntıları çözüme kavuşturmak bizim asli görevimizdir. Özellikle çalışma hayatında yaşadıkları problemleri en iyi şekilde analiz edecek, rapor düzenleyerek gündeme gelmesini sağlayacağız. Amacımız, sorunların önce gündeme gelmesi, çözüm konusunda yetkili muhataplara ulaştırılması ve sorunun çözümüdür” şeklinde konuştu. Gerek özel sektör gerekse kamu kurumlarının çoğunda engelli çalışanların çalışma şartlarını kolaylaştırıcı fiziksel düzenlemelerin olmadığına dikkat çeken Ufuk Gıcı, bu bilincin artırılması gerektiğini ifade etti.

Engelli olmanın bir tercih değil sonuç olduğunu da dile getiren Gıcı, “Toplumun bütün fertleri bir engelli adayıdır. Engelli çalışanlarımız ve vatandaşlarımız acınmak yerine hayatlarını kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmasını, toplumdaki hayat şartlarının kendilerine göre de düzenlenmesini istiyor. Bu en doğal ve temel insan hakkıdır.”

Sağlık Sen Manisa Şubesi Kadınlar Komisyonu şu isimlerden oluştu: “Yeliz Kamiloğlu, Nebahat Uçar, Esra Han, Milfer Kılıçlı, Ayşe İnce, Pınar Duymaz, Nermin Ozan.”

Sağlık Sen Manisa Şubesi Engelliler Komisyonu ise, Ufuk Gıcı, Tuğba Biçer Gül, Yunus Yalçın, Can Taş ve Ramazan Ayden’den oluştuğu açıklandı.