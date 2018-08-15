Sağlık yöneticilerine "EFQM Mükemmellik Modeli" eğitimi

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan "EFQM Mükemmellik Modeli" projesi Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje ile kuruluşların kendi başarılarını anlamaları, mükemmel kuruluşlar ile kendilerini karşılaştırabilmeleri ve aynı zamanda sürdürülebilir başarıya ulaşma konusunda bir yol haritası oluşturma becerisini kazanmaları hedefleniyor. Zafer Kalkınma Ajansı ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşme kapsamında proje ile 45 sağlık yöneticisi bir gün boyunca EFQM Mükemmellik Modeli’nin uygulamalı olarak anlatılacağı eğitim ve danışmanlık hizmetini alacak.