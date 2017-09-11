Sağlıkçılar yıpranma payında kararlı

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Feymi Türemiş son 3 yıldır yıpranma payıyla ilgili hiçbir somut adım atılmamasının sağlık çalışanlarını tedirgin ettiğini belirtti.

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Feymi Türemiş sendika binasında düzenlediği basın toplantısında sağlıkta yıpranma payının biran önce verilmesi gerektiğini söyledi. Sağlık çalışanları olarak son 3 yıldır yıpranma payı konusunda olumlu hiçbir adımın atılmadığını dile getiren Türemiş, “2014 yılından itibaren her 14 Mart Tıp Bayramının vazgeçilmez müjdesi olan ve yetkili sendikanın her sene ‘kazandık hayırlı olsun’ broşürleri bastırdığı yıpranma payı hakkımızda 3 yılın sonunda somut bir gelişme olmaması tüm sağlık çalışanlarını kaygılandırmaktadır. 25 Ağustos’ta 694 sayılı KHK’da cezaevlerinde görevli infaz ve koruma memurlarına 4 yıla 1 yıl olarak bir yıpranma payı verilmiştir. Bu gelişmeyi eleştirmek bir yana cezaevlerindeki memurların bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Sağlık çalışanlarının hakkı olan yıpranma payında ipe un serilmekten vazgeçilmelidir. Son olarak kamu çalışanlarının sukutü hayale uğratan toplu sözleşmede de yıpranma payı konusunda varılan anlaşma tabir caizse endişe vericidir.” dedi.

Sağlıktaki yetkili sendikanın bu seneki hizmet kolu toplu sözleşmesinde 28. maddede yer alan ‘Sağlık kurum ve kuruluşlarında kimlerin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlanıp yararlandırılmayacağı hususunda çalışma yapılmasına karar verilmiştir’ şeklindeki bir maddeyi imzaladığını hatırlatan Türemiş, “Sayın Cumhurbaşkanı 5 yıla 1 yıl derken, KHK ile bir günde infaz memurlarına yıpranma payı verilmişken şimdi böyle bir maddeye imza atarak personeli kategorize etme, birine verip diğerini mahrum etme hevesleri nerden gelmektedir. Çok merak ediyoruz. 694 Sayılı KHK ile Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemurları, İnfaz ve Koruma Memurları ile Cezaevinde mahkumlarla irtibat ve görev içinde olan diğer çalışanlara yıpranma payı hakkı tanınmıştır. Cezaevinde görevli herkese yıpranma payı bir ayrım yapılmadan verilmiştir. Böylesine bir örnek varken sözde yetkili sendikanın bu ayrımı yapma isteği nereden gelmektedir?” ifadelerini kullandı.

Biz Türk Sağlık-Sen olarak sağlık hizmetlerinde görevli tüm çalışanlara herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan tüm mesleklerde olduğu gibi bir yıpranma payı verilmesini istiyoruz. Daha önce yayınlanan nöbete göre yıpranma payı, 82 yıl çalışılırsa 2,5 yıl yıpranma payı hakkı gibi gerçekleşmesi imkansız bir yıpranma payı istemiyoruz.” dedi.