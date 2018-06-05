Sağlıklı içme suyu için 350 ton klor alımı

MASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu kalitesini üst seviyede tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kırsal mahallelerde yer alan içme suyu depolarında kullanılmak üzere İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından 850 bin TL yatırımla 350 ton klor alımı gerçekleştirildi. Klordan numune alınarak analiz için Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki akredite laboratuvara gönderildi. Laboratuvardan gelen sonuçlar doğrultusunda klor maddesi ilçelere gönderilecek.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “17 ilçemizde ikamet eden hemşerilerimize daha sağlıklı içme suyu temin etmek için yoğun tempoda çalışıyoruz. İçme suyu depolarında yürüttüğümüz bakım onarım çalışmalarının yanı sıra klor sistemlerimizi de çağın gereklerine uygun hale getirdik. Bu noktada asli görevimiz olan sağlıklı ve kesintisiz içme suyu noktasında da sürekli olarak içilebilirlik analizleri gerçekleştiriyor ve suların uygun pH aralığında olmasına dikkat ediyoruz” dedi.