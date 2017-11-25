Saha personeline iş sağlığı denetimi

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’in üzerinde hassasiyetle durduğu konuların başında gelen iş sağlığı ve güvenliğine yönelik İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Bu kapsamda son olarak gerçekleşen denetimlere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mümin Yürek, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Adem Asker, İşyeri hekimi Dr. Serpil Karadadaş, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Saha personeline teorik eğitimlerin sonrasında pratik bilgi de verdiklerinin altını çizen ekip, bu konuda hassasiyetlerinden dolayı belediye personeline teşekkür etti.