Salavatlar eşlinde Sakal-ı Şerif’e dokunan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Camii Müezzini Şerif Kaygısız, Sakal-ı Şerif’in ilçede sadece Hamidiye Camisi’nde bulunduğunu belirterek, “Her yıl Ramazan ayında, özellikle de Kadir Gecesi’nde Sakal-ı Şerif’i salavatlar eşliğinde vatandaşlarımızın ziyaretine açıyoruz. Vatandaşlarımız, bu anlamlı ve bin aydan daha hayırlı olan gecede Sakal-ı Şerif’e dokunmanın heyecanını yaşıyorlar. Ziyaret sonunda Sakal-ı Şerif’i yine salavatlar eşliğinde kapatıyoruz” dedi.

Sakal-ı Şerif’i selamlamanın heyecanını yaşayan vatandaşların duygusal anlar yaşadı.