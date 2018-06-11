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11 Haziran 2018 06:05

Sakal-ı Şerif Kadir Gecesi’nde ziyarete açıldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kadir Gecesi nedeniyle teravih namazı sonrası Hamidiye Cami’nde bulunan Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Sakal-ı Şerif Kadir Gecesi’nde ziyarete açıldı

11 Haziran 2018 06:05

Salavatlar eşlinde Sakal-ı Şerif’e dokunan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.


Camii Müezzini Şerif Kaygısız, Sakal-ı Şerif’in ilçede sadece Hamidiye Camisi’nde bulunduğunu belirterek, “Her yıl Ramazan ayında, özellikle de Kadir Gecesi’nde Sakal-ı Şerif’i salavatlar eşliğinde vatandaşlarımızın ziyaretine açıyoruz. Vatandaşlarımız, bu anlamlı ve bin aydan daha hayırlı olan gecede Sakal-ı Şerif’e dokunmanın heyecanını yaşıyorlar. Ziyaret sonunda Sakal-ı Şerif’i yine salavatlar eşliğinde kapatıyoruz” dedi.


Sakal-ı Şerif’i selamlamanın heyecanını yaşayan vatandaşların duygusal anlar yaşadı.




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