Sakatlanınca ‘Judo yapamazsın’ dediler o Avrupa şampiyonu oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ve yönetiminin büyük destek verdiği sporcular şu ana kadar elde ettikleri başarılarla yurt içinde ve yurt dışında Manisa’nın adını duyurdu. 2009 yılında Manisa Büyükşehir Belediyespor çatısı altında spor hayatına başlayan ve Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı’nı tüm Avrupa’ya dinlettiren Mert Şişmanlar da bu sporculardan biri.

Önümüzdeki ay içerisinde Çek Cumhuriyeti’nde Avrupa kupasına katılacağını kaydeden Şişmanlar, “Daha sonra ise eylül ve ekim ayında yapılacak olan Gençler Avrupa ve Gençler Dünya Şampiyonası’na hazırlanacağım. İnşallah her şey istediğim gibi olur. Kamplar çok verimli geçti. Kendi performansımın önüne geçtim. Çok çalıştım ve çok fazla sporcuyla antrenman yaptım. Güzel çalıştık. İnşallah çok çalışmamızın meyvelerini alacağız. Kendimi çok hazır hissediyorum. Başarılı olacağıma inanıyorum. İnşallah bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinlettireceğim” ifadelerini kullandı.

“6 ay yürüyemedim”

13 yaşındayken yaşadığı sakatlığı da anlatan Mert Şişmanlar, “Antrenmanda fazla ısınmamıştım herhalde. Ters bir hareket oldu, sakatlık geçirdim. Uzun bir süre antrenman yapamadım. İyileştikten sonrada yavaş yavaş çalışmalara başladım. Bacağım üç yerinden kırılmıştı. Hocalarımın desteğiyle atlattım. Doktorlar bir daha bu sporu yapamazsın dediler. 6 ay yürüyemedim. 6 aydan sonrada topallıyordum ve doğru düzgün yürüyemiyordum. Sonra yavaş yavaş her şey düzene girdi. O dönem çok zor geçti benim için. Evde sürekli yattım, hiçbir sosyal yaşantım yoktu. 6 ay hiç yürüyemedim zaten. 2 defa ameliyat geçirdim. Sonrasında yavaş yavaş yürümeye başladım. Spora başladıktan 4-5 yıl sonra 2013 yılında sakatlanmıştım. Beni çok geriye attı bu sakatlık. Eski formuma dönmem çok uzun sürdü zaten. Yaşadığım sakatlıktan sonra çıktığım müsabakalarda İki sene hiç madalya alamadım. 2016 yılında formumu yakaladım. Belki de bu sakatlık beni teşvik etti” dedi.

En büyük hedefinin olimpiyat şampiyonu olmak olduğunu anlatan Şişmanlar, “Uzun vadede hedefim ise her sporcunun rüyası olan olimpiyatlar. Olimpiyatlarda yarışıp madalya sahibi olmak istiyorum. En büyük hedefim bu. İnşallah bunu Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sporcusu olarak başaracağım. Bunun içinde çok çalışıyorum. İnşallah Manisa Büyükşehir Belediyespor’un sporcusu olarak hedeflediğim başarılara ulaşacağım” diye konuştu.

Oğlu Mert’in başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen baba Zafer Şişmanlar, “Oğlum Mert sadece bize değil, şehrimize, ülkemize değer kazandırdı. Mert sadece bizim gururumuz olmaktan çıktı. Bu gurur şehrimizde ve ülkemizde tüm insanların oldu. Mert’in başarısı herkesi etkiledi. Birçok ailenin çocuğu judo ve farklı spor branşlarına yöneldi. Oğlum Mert’i örnek gösterip çocuğunu spora yönlendiren birçok aile tanıyorum. Bu da bizi çok memnun ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün spora ve sporcuya büyük destek veriyor. Bunu anlatmamıza gerek bile yok. Tüm Manisa bunu görüyor ve biliyor. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, futbolda ve basketbolda bir üst lige yükseldi. Mücadele verdiği tüm spor branşlarında başarıdan başarıya koşuyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün spora inanılmaz katkıları var” diye konuştu.

Mert’in annesi Işılay Şişmanlar ise şunları söyledi: “Ben bir anne ve kadın olarak duyguları en yoğun yaşayan insanım. Bizim için zor bir süreç. Oğlum Mert gidiyor ve aylarca kamplarda kalıyor. Kendisini göremiyorum. Bu da hasrete neden oluyor. Ama sonuçta çok mutluyuz. O istediği yolda ilerliyor. Başarılarını gördükçe hasretine katlanıyoruz.”