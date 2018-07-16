Salçalık domatesin ekimi yüzde 50 düştü

Salihli Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, Salihli Ovası’nda hasadına başlanan salçalık domateste ekim alanının geçtiğimiz yıllarda 14-15 bin dekarken, bu sezon 6 bin 500 dekara kadar düştüğünü söyledi.

Manisa’da salçalık domates üretiminin büyük bir bölümünü karşılayan Salihli ilçesinde üretici hasada umutlu başladı. Geçen yıl 14-15 bin dekar alan da ekimi yapılan domates, bu yıl 6 bin 500 dekara ekildi. Domates ekiminin yüzde elli düşmesi ve hasadın da düşük olması nedeniyle salçalık domates fiyatı 40 kuruştan alıcı buluyor. Salihlili üreticiler ise domates fiyatlarının yüksek olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

"Domates veriminde düşüş yaşanıyor”

Domates hasadının hayırlısı ile başlandığını belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, “2018 yılı afet dolu bir yıl ile geçti. Dolu ve sel baskınlarımız oldu. Sanayilik domates toprak üzerinde olduğu için aşırı yağışlardan dolayı çürümeler meydana gelirken, ayrıca yağışlardan dolayı domateslerde hastalıklar meydana geldi. Buda ürün veriminde düşüşün yaşanmasına yol açtı” dedi.

Üreticilerin maliyetler konusunda çok ezildiğini ifade eden Aktürk, "Özellikle ilaç ve mazot girdilerinin yüksek miktarda artmasından dolayı, domates maliyetleri çok miktarda yükseldi. Bunun karşılığında bu yıl domateste sezonun iyi olacağı yönünde algılar alıyoruz. Bu algının sezon sonuna kadar devam etmesini diliyoruz. İnşallah domates üreticinin yıllardır çektiği mağduriyet bu yıl son bulup, fiyat konusunda yüzleri güler. İnşallah bereketli bir yıl olur ve üreticimizin yüzü güler" diye konuştu.

"Domates ekimi yüzde elli düştü”

Salihli Ovası’ndaki sanayilik domates ekim konusuna da değinen Aktürk, “Bu yıl oda kayıtlarımıza göre 6 bin 500 dekar sanayilik domates ekiminin yapıldığı görünmektedir. Önce yıllarda ise bu ekiliş miktarı 14-15 bin dekar civarında idi. Önceki yıllarda domates fiyatlarında yaşanan olumsuzluklardan dolayı, domates ekilişi bayağı düştü. Salihli Ovası’nda domatesin yerine, pamuk ekimi artış gösterdi. Bu da önemli bir gelişmedir. Pamuk ekiminin ovamızda artması, bütün ürünlerin denge unsurudur. Üreticilerimiz ektikleri bütün mahsullerden güzel para kazanır” dedi.

"Kırmızı altın inşallah yüzümüzü güldürür”

Domates üreticisi Sefer Akkuş ise şunları söyledi:

"Salihli’de ilk domates hasadına ben başladım. İnşallah fiyatlarımız uygun olur. Domates fiyatı biraz daha yükselirse, çiftçinin yüzü güler. İnşallah hükümetimiz bundan sonra çiftçimize biraz daha destek verir. Domates Türkiye’de kırmızı bir altındır. Bu sene çiftçinin ve hepimizin yüzünü güldürür.”