Salihli Atatürk Evi’nde restorasyon devam ediyor

İnşaat alanını gezen Başkan Kayda, Ekim Yatırım İnşaat Şantiye Şefi Macit Topaloğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Temellerin açılarak izolasyon ve drenaj çalışması yapıldığını anlatan Toğaloğlu, Atatürk Evi’nin taş ve kerpiç malzeme kullanılarak aslına uygun bir şekilde restore edildiğini söyledi. Yıllardır atıl durumda kalan tarihi binanın aslına uygun bir şekilde yenilenmesi için kurul onayı alındıktan sonra hazırladıkları proje doğrultusunda çalışmaların başladığını ifade eden Başkan Kayda, “Salihli Belediyesi olarak tarihimize sahip çıkıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan Ulu Önder Atatürk’ün silah arkadaşlarıyla birlikte önemli kararlar aldığı ve Kurtuluş Savaşı’na komuta ettiği Adala Mahallemizde bulunan Atatürk Evi’ni, özgün ve doğal yapısını bozmadan tamamen aslına uygun bir şekilde, özgün malzeme kullanılarak restore ediyoruz. Burası bittiği zaman, Atatürk hakkında önemli figürlerin, malzemelerin görülebileceği teşhir ve tanzimiyle modern anlamda bir müze ev haline gelecek" diye konuştu.