Salihli Belediye meclisi 16 gündem maddesini karara bağladı

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 16 madde görüşülerek karara bağlandı.

Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Öncelikle tüm hemşehrilerimin, Meclis Üyesi arkadaşlarımın ve mesai arkadaşlarımın mübarek Ramazan ayını kutluyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Aldığımız kararlar şimdiden Salihlimize hayırlı olsun” dedi.

Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) meclis üyeliği görevinden istifa eden Yalım Şenkaya’nın yerine yedek üye İrfan Demir getirildi. Demir, kendisini meclise tanıttı.

Toplantıda Salihli Belediyesi’nin 2017 yılı kesin hesabı görüşüldü. MHP ve AK Partinin kabul, CHP’nin çekimser oyu kullandığı kesin hesap, oy çokluğu ile kabul edildi. Durasıllı ve Taytan Mahallelerinde Belediye Hizmet Binası altında bulunan 1’er adet işyerinin kira karşılığında Salihli PTT Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi, ilçe sınırlarında bulunan yerleşim bölgelerinin gruplara ayrılması talebi, SANKO Enerji San. ve Tic. A.Ş.’nin talebi ve Durasıllı Mahallesinde arsa nitelikli taşınmazın içkili yer bölgesinden çıkarılması talebi oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Caferbey Mahallesi’nde yer alan 3 adet taşınmazın Adliye Sarayı ve eklentileri yapılmak üzere Adalet Bakanlığına süresiz tahsis edilmesi talebi ve Gökeyüp Mahallesi içme suyu sondajının Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devir işleminin yapılması talebi de oy birliği ile kabul edildi.