Salihli Belediye meclisi Mayıs ayı toplantısını yaptı

Salihli Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısı Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılması ile başlayan toplantı da belediyenin 2017 mali yılı kesin hesabının görüşülmesi talebi Bütçe Komisyonuna havale edildi. Belediyeye ait iş yerlerinin 10 yıl süreli kiraya verilmesi talebi oy birliği ile kabul edilirken, Durasıllı Mahallesi ve Taytan Mahallesinde belediye hizmet binalarının alt kısmında bulunan 1’er adet iş yerinin kira karşılığında Salihli PTT Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebi Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna havale edildi. Durasıllı Mahallesi’nde içkili yer bölgesi tespiti İmar Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna, Kıbrıs Gazisi Ali Ergül’ün Kabazlı Mahallesi’nde ev yapmak için mülkiyeti belediyeye ait yeri alma talebi imar komisyonuna havale edildi.

Salihli Belediyesi Personel Ltd.Şti.’nin Salihli Belediyesi Personel Anonim Şirketine dönüştürülmesi ve sermaye artırımı talebi ve Mülkiyeti Belediyeye ait Caferbey Mahallesi’nde bulunan 3 adet taşınmazın Adliye Binası yapılma üzere Adalet Bakanlığına tahsis edilmesi talebi ise ara komisyonda tekrar görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Salihli Belediye Meclisi, bu taleplerle ilgili komisyonlardan gelen raporu görüşmek için 7 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00’de yeniden toplanacağı öğrenildi.