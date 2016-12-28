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28 Aralık 2016 18:14

Salihli Belediyesi karla mücadele ediyor

Salihli Belediyesi karla mücadele ediyor

28 Aralık 2016 18:14

Salihli Belediyesi, kar yağışıyla birlikte tüm ekipleri seferber ederek vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ’’Karla mücadele ekipleri temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Sart, Allahdiyen ve Gökeyüp mahallelerinde karla kaplanan yollarda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından tuzlama çalışmaları yapılarak vatandaşların ulaşımları kolaylaştırıldı. Belediyemize bağlı tüm ekipleri seferber ederek vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için temizleme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor ’’dedi.
Ekiplerin mesai gözetmeksizin teyakkuz halinde çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Kayda, "Eskiden köy ve beldeyken belediyemize bağlanarak mahalleye dönüşen yerler ile yayla yollarında ulaşımın aksamaması için ekiplerimiz çalışmalarını mesai gözetmeksizin sürdürüyor. Amacımız, kar yağışının vatandaşlarımız ve ulaşım açısından en az sıkıntıyla atlatılmasıdır” dedi.



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