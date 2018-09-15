Salihli Belediyesi mutluluklara ortak oluyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde belediyenin sahip olduğu sosyal tesislerde uygun fiyatlarla yapılan organizasyonlar vatandaşların beğenisini kazanıyor.

Salihli Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan Bizim Ev Sosyal Tesisleri ve Gümüş Kafeterya Kır Düğün Salonu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Sarıpınar ve Yılmaz mahallerinde bulunan çok amaçlı etkinlik salonları ile düğün, nişan ve özel günlerde kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet vererek, ailelere ekonomik anlamda destek oluyor. Salihli'ye ve 102 mahalleye tüm belediye hizmetlerini götürdüklerini ve 4,5 yıllık görev süresinde ilçeye dev yatırımlar kazandırdıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Vatandaşlarımıza her alanda hizmet vermek için ekibimle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ilçe merkezi ile mahallelerimize ihtiyaç duyulan düğün salonları ve çok amaçlı kapalı etkinlik alanları kazandırdık. Salihlili hemşerilerimizi mutlu günlerinde de yalnız bırakmıyoruz ve onlara uygun fiyat politikası ile kaliteli hizmet sunarak aile bütçelerine destek oluyoruz” dedi.