Salihli Belediyesi okulu güzelleştirdi

Öğrencilerin ve öğretmenlerin daha sağlıklı bir ortamda ders yapmasını amaçlayan Salihli Belediyesi, titiz bir çalışma yürüterek Fatih İlkokulunu yeni eğitim-öğretim yılına hazırladı.

Eğitimin kurumlarındaki eksikliklerin giderilmesi noktasında belediye olarak ellerinden gelen her türlü desteği verdiklerini söyleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Öğrencilerimizin temiz ve ferah bir ortamda eğitim alabilmelerini çok önemsiyoruz. Bize iletilen boya, tadilat ve bahçe düzenleme taleplerini yerine getiriyoruz. Eğitime verdiğimiz hizmet desteği devam edecektir” dedi.

Öte yandan Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ile İbrahim Karaca Fatih İlköğretim Kurumunu ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Okul Müdürü Ata Çiftçi okullarına gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı başta Belediye Başkanı Zeki Kayda olmak üzere, Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca’ya teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.