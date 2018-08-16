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16 Ağustos 2018 18:31

Salihli Belediyesinden asfalt seferberliği

Salihli Belediyesi.

Salihli Belediyesinden asfalt seferberliği

16 Ağustos 2018 18:31

2018 yılı asfalt sezonu kapsamında ilçe genelinde başlattığı asfaltlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.


Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda Acısu Caddesi ve Eski Cami Mahallesi 35. Sokağa asfalt atılırken, doğalgaz alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollara kaplama yapıldı. Vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkAnı sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, alt yapı çalışmaları, mevsim koşulları ve yoğun kullanılan yolların bozulması nedeniyle asfalt çalışmalarının yıl içinde sürekli olarak devam edeceğini kaydetti.




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