Salihli Belediyesinden ’Askıda Ekmek Projesi’ne tam destek

Sosyal belediyeciliğin ve dayanışmanın önemine dikkat çeken Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçe genelinde askıda ekmek uygulamasına başlandığını söyledi. Avar Caddesi’nde bulunan Salihli Belediyesi Gıda Bankası’nda askıda ekmek projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olduklarını ifade eden Başkan Kayda, “MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in ’Askıda Ekmek Projesi’ çağrısı sonrasında harekete geçerek, Salihli’mizde uygulamaya başladık. Bu uygulama özellikle dar gelirli ailelerimiz için çok anlamlı bir proje oldu. Bu projeye destek veren fırıncı esnaflarımıza teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimizden destek bekliyoruz” dedi.