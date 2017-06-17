Salihli Belediyesi’nden örnek davranış

Yaklaşan bayram öncesinde ilçe merkezi ile kırsal mahallelerdeki toplam 161 caminin genel temizliklerini gerçekleştiren Salihli Belediyesi, İdari İşler Amirliği bünyesinde oluşturulan ekip ile kentte bulunan Cemevi’nin temizliğini de yaptı.

Kurtuluş Mahallesinde Cemevi olarak hizmet veren binada genel temizlik uygulaması yapan ekipler, Cemevinin iç ve dış mekan temizlikleri ile halılarını yıkadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alevi Kültür Dernekleri Salihli Şube Başkanı Hasan Öntaş, Cemevinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti.