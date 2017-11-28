Salihli Belediyesinden vergi hatırlatması

taksit ödeme süresinin 30 Kasım Perşembe günü mesai bitiminde sona ereceğini duyurdu.

Emlak ve çevre temizlik vergileri 2. taksit ödemeleri için son 2 gün kaldığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Kaya, “1 Kasım 2017 tarihinden itibaren tahsil edilmeye başlanan emlak ve çevre temizlik vergisi için son ödeme tarihi 30 Kasım Perşembe günü mesai bitimine kadardır. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi ile ilan reklam vergisi ödemelerini zamanında yapmaları önemle duyurulur” dedi. Başkan Yardımcısı Kaya, vatandaşların belediye veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi belediyeye ait 110980 nolu posta çeki hesabı ile internet bankacılığı üzerinden ödeme yapabileceklerini ifade etti.