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14 Eylül 2017 16:13

Salihli Belediyesinin amatör kulüplere desteği sürecek

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocaçeşmespor Kulüp Başkanı Ahmet Gündüz ve Teknik Direktör Koray Köse’yi ağırladı.

Salihli Belediyesinin amatör kulüplere desteği sürecek

14 Eylül 2017 16:13

Başkan Kayda belediye olarak amatör spor kulüplerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.


Ziyarette Kulüp Başkanı Gündüz, yeni sezon çalışmalarını Başkan Kayda’ya anlattı. Salihli’de çıkan ’Kocaçeşmespor’a saha vermiyorlar’ haberinin gerçek dışı olduğunu belirten Gündüz, “Ziyarette Belediye Başkanımız Zeki Kayda ile amatör takımlara ve kulübümüze yapılacak yardımlar konusunu görüştük. Başkanımız da bize imkanlar ölçüsünde destek olacağını söyledi. Yeni sezonda Salihli Belediyespor ile Kocaçeşmespor’a başarılar diliyorum” dedi.


Ziyaretlerinden dolayı Kocaçeşmespor Kulüp Başkanı Gündüz ile Teknik Direktör Köse’ye teşekkür eden Başkan Kayda, Salihli Belediyesi olarak Kocaçeşmespor ile diğer amatör kulüplere verdikleri desteğin süreceğini söyledi. Başkan Kayda, Manisa Süper Amatör Küme ve 1. Amatör kümede de Salihli’yi temsil edecek olan takımlara yeni sezonda başarılar diledi.


Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer ve Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz de yer aldı.




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