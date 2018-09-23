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Salihli Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı

Salihli Belediyespor, sezonun ilk haftasında konuk ettiği Urganlıspor’u 3-1 mağlup ederek, lige 3 puanla başladı.

Salihli Belediyespor, sezonun ilk haftasında konuk ettiği Urganlıspor'u 3-1 mağlup ederek, lige 3 puanla başladı.


Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. grup ekiplerinden teknik direktör Ozan Dombaz yönetimindeki Salihli Belediyespor, ligin ilk haftasında diğer bir diğer Manisa ekibi Urganlıspor'u konuk etti. Sart Stadı'nda oynanan ve Çağlayan Deveci, Baykal Tuna, Recep Yılmazoğlu hakem üçlüsünün yönettiği maçta Salihli Belediyespor, rakibi Urganlıspor'u 3-1 yendi. Ev sahibi Yeşil-Beyazlı ekibi galibiyete taşıyan golleri Ayvaz, Sercan ve Aydın (penaltı) atarken, Urganlıspor'un tek golünü ise Berkant attı.


Urganlıspor'u 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ozan Dombaz, hedeflerinin bu sezon birlik ve beraberlik içinde olup, 3.Lige çıkarak 18 yıllık profesyonel lig hasretine son vermek olduğunu söyledi.


Yeşil-beyazlı ekibi Sart Stadı'nda oynanan maçta Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu olmak üzere 45.5 Taraftar Derneği üyeleri yalnız bırakmadı.

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