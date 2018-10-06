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Salihli Belediyespor 3'te 3 peşinde

Salihli Belediyespor, yarın (7 Ekim Pazar) ligin 3’üncü haftasında konuk edeceği Ödemiş Belediyespor’u yenerek, 3’te 3 yapmak istiyor.

Salihli Belediyespor, yarın (7 Ekim Pazar) ligin 3'üncü haftasında konuk edeceği Ödemiş Belediyespor'u yenerek, 3'te 3 yapmak istiyor.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta lige iyi bir başlangıç yapan Teknik Direktör Ozan Dombaz yönetimindeki Salihli Belediyespor, 3. haftada yarın İzmir ekiplerinden Ödemiş Belediyespor'u ağırlayacak. Sart Stadı'nda oynanacak olan ve saat 15.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Şevket Can Arslan, Erkan Akbak ve Sinan Turgut hakem üçlüsü yönetecek. Lige kendi sahasında Urganlıspor'u 3-1 ve 2. haftada deplasmanda Altınova Belediyespor'u da aynı sonuçla yenerek 6 puana ulaşan Yeşil-beyazlı ekip, Ödemiş Belediyespor'u da taraftar desteği ile yenerek, hem 3'üncü galibiyetini alıp, hem de grupta puanını 9'a çıkarmak istiyor.


Karşılaşma öncesi Salihli Belediyespor 6 puanla 2. sırada yer alırken, konuk ekip Ödemiş Belediyespor ise 3 puanla 8. sırada yer alıyor.


Öte yandan BAL 8. Grupta 3. hafta programı şu şekilde: Yıldırım Belediyespor - Urganlıspor, Orhangazi Belediyespor - Ayvalıkgücü Belediyespor, İzmirspor - Somaspor, Yalova Kadıköy - Gülbahçespor, Salihli Belediyespor - Ödemiş Belediyespor, Çiğli Belediyespor -Altınova Belediyespor


Grupta tüm maçlar Pazar günü oynanırken, karşılaşmalar ise saat 15.00'da başlayacak.

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