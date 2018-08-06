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06 Ağustos 2018 13:19

Salihli Belediyespor Afyon yolcusu

Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) yeni ekiplerinden Salihli Belediyespor, 2.

Salihli Belediyespor Afyon yolcusu

06 Ağustos 2018 13:19

etap kamp çalışması için Afyon’a gidecek.


Bu sezon BAL’da Manisa’yı Somaspor ve Urganlıspor ile birlikte temsil edecek olan Salihli Belediyespor, birinci etap kamp çalışmalarına teknik direktör Ozan Dombaz ve yardımcı antrenörler Murat Kahraman, Yusuf Sapmaz ve İbrahim Güneş yönetiminde Razlı Tesisleri’nde sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, 2.etap kamp çalışması için Afyon’a gidecek. Afyon kampına 8 Ağustos’ta başlayacak olan ve 10 gün devam edecek olan 2.etap kamp çalışmasında yeşil-beyazlı ekip 4 hazırlık maçı oynayacak. Salihli Belediyespor, Afyon kamp çalışmasını tamamladıktan sonra yeniden Salihli’ye dönüm, 3.etap kamp çalışmalarını kendi tesisleri olan Razlı Tesisleri’nde devam edecek.


Salihli’deki 1. etap kamp çalışmalarının çok verimli geçtiğini ifade eden teknik direktör Ozan Dombaz, “Birlikteliğimize yakalayıp, hedefimize ulaştık. Şimdi Afyon’daki 2. etap kamp döneminde de 4 hazırlık maçı oynayıp, eksiklerimizi göreceğiz “dedi.




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