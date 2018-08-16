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16 Ağustos 2018 10:37

Salihli Belediyespor Afyon’da güç topluyor

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Salihli Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları Afyon’da devam ediyor.

Salihli Belediyespor Afyon’da güç topluyor

16 Ağustos 2018 10:37


Teknik direktör Ozan Dombaz ile antrenörler Murat Kahraman, Yusuf Sapmaz ve İbrahim Güneş yönetiminde Afyon’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, oynadığı iki maçında göz doldurdu. Afyon kampının çok verimli geçtiğini belirten teknik direktör Dombaz, “Kamp döneminde futbolcularımızın gösterdiği performanstan çok memnunum. Yeni transfer ettiğimiz oyuncular da kısa zamanda takıma uyum sağladı. İyi bir takım olduğumuzu hazırlık maçlarında gösterdik. 22-23 Eylül’de başlayacak olan lig öncesi 3.etap kamp çalışmalarımıza Belediyespor Razlı Tesisleri’nde devam edeceğiz” dedi.


Kamp yaptığı otelin fitness salonunda kuvvet çalışması yapan Salihli Belediyespor, teknik direktör Ozan Dombaz yönetiminde düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda çift kale maç yaparak hazırlıklarını sürdürdü.




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