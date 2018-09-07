Salihli Belediyespor, Ayvaz Koç’u renklerine bağladı

BAL 8. Grup’ta kurduğu kadrosuyla şampiyonluk hedefleyen teknik direktör Ozan Dombaz yönetimindeki Salihli Belediyespor, geçtiğimiz sezon Kırşehir Belediyespor’da şampiyonluk yaşayan 27 yaşındaki forvet Ayvaz Koç ile anlaşmaya vararak, sözleşme imzaladı. 3.Lig hedefi olan bir takıma geldiğini ifade eden Koç, “Geçtiğimiz sezon formasını giydiğim Kırşehir Belediyespor ile şampiyonluk yaşadım. Bu yılda Salihli Belediyespor’a şampiyonluk yaşayıp, üst üste ikinci şampiyonluk yaşamak istiyorum” dedi.

27 yaşındaki Koç, futbola İncesuspor’da başlarken, kariyerinde Yolspor, Ceyhanspor, Kırşehir Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, Yıldızeli Birlikspor, Yeni Altındağ Belediyespor, Somaspor ve Davrazspor formaları giydi. 2 kez Türkiye Kupası olmak üzere, 6 kez 3.Lig’de forma giyen Koç, 121 kere de BAL’da mücadele etti. Koç, kariyeri boyunca ise 49 gole imza attı.

Yeni transfer Koç, Kulüp Başkanı Mustafa Yıldırım ve Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz’ün katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı.