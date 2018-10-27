Salihli Belediyespor Balıkesir deplasmanında moral arayacak

Grupta yer alan Salihli Belediyespor, deplasmanda karşılaşacağı Ayvalıkgücü Belediyespor karşısında puan alarak Salihli'ye moralli dönmek istiyor.

Lige Urganlıspor ve Altınova Belediyespor galibiyeti ile başlayan ve daha sonra Ödemişspor ile berabere kaldıktan sonra Gülbahçespor ve Somaspor'a yenilerek, 3 haftada 8 puan kaybı yaşayan Salihli Belediyespor, ligin 6.haftasında deplasmanda yarın Balıkesir ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'un konuğu olacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda Erdem Demirtaş, Orhan Öztürk ve Yaşar Can Daşdelen hakem üçlüsünün yöneteceği müsabaka ise saat 14.00'da başlayacak. Karşılaşma öncesi ev sahibi Ayvalıkgücü Belediyespor 9 puanla 5. sırada yer alırken, Salihli Belediyespor ise 7 puanla 7. sırada bulunuyor.