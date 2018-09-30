Salihli Belediyespor deplasmanda Altınova'yı rahat geçti

haftasında deplasmanda konuk olduğu Altınova Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek, altın değerinde bir 3 puan kazandı.

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele veren Salihli Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Altınova Belediyespor' u 3-1 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Yeşil-beyazlı ekibi galibiyete taşıyan goller Sadık Balarabe, Ayvaz ve Güney'den geldi.

haftasında Altınova Belediyespor ile karşılaştı. Yalova Hersekzade Ahmet Paşa Stadı'nda oynanan ve Özgür Sevinç, Neslihan Koç ile Emrah Topal hakem üçlüsünün yönettiği maçın ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarıya etkili başlayan Salihli Belediyespor, Sadık Balarabe ve Ayvaz'ın golüyle 2-0 öne geçti. Maçın sonucunu belirleyen golü ise Güney attı. 1-3 Ev sahibi Altınova Belediyespor'un tek golünü ise Murat attı.

Salihli Belediyespor, deplasmanda aldığı bu galibiyetle 6 puana yükseldi. Yeşil-beyazlı ekip, önümüzdeki hafta evinde Ödemişspor'u konuk edecek.