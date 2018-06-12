Salihli Belediyespor filede transfere başladı

Düzeltir ve Acar, kendilerini yeşil-beyaz renkleri bağlayan sözleşmeye imza attı.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Güçlü bir kadro kurma adına transfer çalışmalarını yoğunlaştıran yeşil-beyazlı ekip, Rota Koleji’nden 1.72 boyundaki ve 22 yaşındaki libero Çerağ Düzeltir ve 22 yaşındaki Alaşehir Belediyespor’dan pasör çaprazı Şerife Acar’ı transfer ederek, renklerine bağladı. Genç libero Düzeltir ve genç pasör çaprazı Acar, yeni takımları Salihli Belediyespor için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarının sözünü verdi. Öte yandan Çerağ Düzeltir’in voleybola Ankara Eczacı alt yapısında başladığı sırasıyla Ankaragücü, Ankara Vakıfbank, Karayolları ve Rota Koleji’nde forma giydiği öğrenilirken, Şerife Acar’ın ise 2 sezondur Manisa ekibi Alaşehir Belediyespor’da forma giydiği öğrenildi. Salihli Belediyesi Razlı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine kulüp yöneticileri Orçun Semizler, Mehmet Gürsel ile oyuncular Çerağ Düzeltir ve Şerife Acar katıldı.