Salihli Belediyespor futbolda yeni yıldızlar yetiştiriyor

Salihli Belediyespor alt yapısında yetişen 9 futbolcu, profesyonel lig alt yapı takımlarına transfer oldu.

Salihli Belediyespor Alt Yapı Antrenörleri Selçuk Hacı, İsmail Ege Üsttürk, Enver Dağlı ve Ekrem Yalçıntepe'nin çalıştırdığı futbolculardan Yunus Ergün Erzurum Büyükşehir Belediyespor'a, İbrahim Aslan ve Umut Öztunç Nazilli Belediyespor'a, Umutcan Elitaş Bodrumspor'a, Mert Kara ve Arda Şehitlioğlu Tirespor'a, Recep Adaş Altınordu Akademi'ye transfer olurken, Celal Can Uysal ve Süleyman Can Erzurumspor U21, Nihat Yorulmaz Denizlispor U21 takımına transfer oldu.

Belediyespor alt yapı antrenörleri Selçuk Hacı, İsmail Ege Üsttürk, Enver Dağlı ve Ekrem Yalçıntepe, profesyonel lig takımlarının alt yapılarına transfer olan genç yeteneklere başarılı bir sezon dileğinde bulundu.