Salihli Belediyespor galibiyetle başlamak istiyor

Ozan Dombaz yönetimindeki Salihli Belediyespor, yarın konuk edeceği Urganlıspor'u mağlup ederek, lige galibiyetle başlamak istiyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yeni sezon heyecanı yarın başlıyor. BAL 8. Grup'ta Manisa'yı temsil edecek olan 3 ekipten biri olan ve aynı zamanda grubun şampiyon adaylarından Salihli Belediyespor, ligin ilk haftasında diğer Manisa ekibi Urganlıspor ile karşı karşıya gelecek. Sart Stadı'nda oynanacak olan ve saat 15.00'da başlayacak olan maçta yeşil-beyazlı ekip, rakibi Urganlıspor'u yenerek, lige galibiyetle başlamak istiyor.

Tüm taraftarı pazar günü Sart Stadı'nda oynanacak olan Urganlıspor maçına davet eden Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ozan Dombaz, Urganlıspor'u yenerek lige galibiyetle başlamak istediklerini ifade ederek, “Lige iyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz” dedi.

Öte yandan geçtiğimiz sezon oynanan BAL'a yükselme play-off maçlarında Urganlıspor, Salihli Belediyespor'u yenme başarısı göstermişti.