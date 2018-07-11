Salihli Belediyespor gol kralını renklerine bağladı

Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) şampiyonluk adaylarından Salihli Belediyespor, 2 sezon önce forma giydiği Salihli Kocaçeşmespor’da oynadığı futbolla iz bırakan ve attığı 15 golle 9. Grup’ta gol kralı olan 28 yaşındaki forvet Sercan Tunç’u transfer etti.

Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Sercan Tunç, Salihli Belediyespor ile anlaşmış olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “İki sezon öncesi Salihli ekibi Kocaçeşmespor forması ile gol kralı oldum. Bu kez Salihli Belediyespor ile hem gol kralı, hem de şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bana güvenen taraftarları mahcup etmeyeceğim. Gollerimi bu kez Yeşil-beyaz için atacağım” dedi.

Tecrübeli golcü Sercan Tunç, 2016-2017 sezonunda Salihli Kocaçeşmespor ile 20 maça çıkarken attığı 15 golle Bal 9. Grup’ta gol krallığına ulaşmıştı.

Kariyerinde TFF 3. Ligde Küçükçekmecespor, Bölgesel Amatör Ligde Çorlu Gençlerbirliği Spor, Sultanbeyli Belediyespor, Cizrespor, Fatsa Belediyespor, Yeni Orduspor, Paşabahçe, Ayancık Belediyespor,Kocaçeşme,Kepez Belediyespor formalarını giyen Sercan Tunç, Türkiye Kupasında 2 maç, TFF 3. Ligde 6 maç, Bölgesel Amatör Ligde ise 97 maçta 37 gol kaydetti. Sercan Tunç’un Bölgesel Amatör Ligde forma giydiği takımlardan Sultanbeyli Belediyespor, Cizrespor, Fatsa Belediyespor, Yeni Orduspor gibi takımların ise şuan 3. Ligde mücadele ettiği öğrenildi.