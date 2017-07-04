Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 13:05

Salihli Belediyespor hentbol 2. Ligine yükseldi

Salihli Belediyespor bünyesinde 2017 yılında açılarak kısa zamanda büyük başarılara imza atan Hentbol Takımı, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen turnuvada üçüncü olarak 2.

Salihli Belediyespor hentbol 2. Ligine yükseldi

04 Temmuz 2017 13:05

Lige yükseldi.


Salihli Belediyespor bünyesinde bu yıl ilk defa açılan hentbol branşında erkekler, gençler, yıldızlar ve küçükler kategorilerinde Manisa birincisi olarak sezona başladıklarını belirten Antrenör Yasin Nişli, Ankara’da düzenlenen 2. Lig Bölgesel lig müsabakalarında finallere kalan 8 takım arasında turnuvayı üçüncülükle bitirerek 2017-2018 sezonunda Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 2. Liginde mücadele edeceklerini söyledi. Antrenör Nişli, 2. Lige yükselme başarısı gösteren oyuncularını tebrik ederek, kendilerine her zaman destek olan Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkürlerini iletti.


Yeni sezonda Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 2. Liginde Manisa’yı temsil edecek olan Salihli Belediyespor Hentbol Takımı ile Antrenör Yasin Nişli’yi kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Kısa bir sürede büyük bir başarıya imza atarak 2. Lige yükselen sporcularımız ile Antrenör Yasin Nişli’yi kutluyorum. Salihli Belediyespor, tüm branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. Hentbol Takımıza 2. Ligde başarılar diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:44
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!