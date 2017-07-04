Salihli Belediyespor hentbol 2. Ligine yükseldi

Lige yükseldi.

Salihli Belediyespor bünyesinde bu yıl ilk defa açılan hentbol branşında erkekler, gençler, yıldızlar ve küçükler kategorilerinde Manisa birincisi olarak sezona başladıklarını belirten Antrenör Yasin Nişli, Ankara’da düzenlenen 2. Lig Bölgesel lig müsabakalarında finallere kalan 8 takım arasında turnuvayı üçüncülükle bitirerek 2017-2018 sezonunda Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 2. Liginde mücadele edeceklerini söyledi. Antrenör Nişli, 2. Lige yükselme başarısı gösteren oyuncularını tebrik ederek, kendilerine her zaman destek olan Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkürlerini iletti.

Yeni sezonda Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 2. Liginde Manisa’yı temsil edecek olan Salihli Belediyespor Hentbol Takımı ile Antrenör Yasin Nişli’yi kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Kısa bir sürede büyük bir başarıya imza atarak 2. Lige yükselen sporcularımız ile Antrenör Yasin Nişli’yi kutluyorum. Salihli Belediyespor, tüm branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. Hentbol Takımıza 2. Ligde başarılar diliyorum” dedi.