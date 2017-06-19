Salihli Belediyespor kalecisini buldu

Teknik direktör Fikret Gezer ile anlaştıktan sonra kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başlayan Salihli Belediyespor, geçtiğimiz sezon Kocaçeşmespor’da forma giyen 25 yaşındaki kaleci Mustafa Canbuldu’yu transfer ederek, gücüne güç kattı. Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünde gerçekleştirilen imza törenine, Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer, yönetici Burak Ataoğlu, antrenör Murat Kahraman ile kaleci Mustafa Canbuldu katıldı. Kaleci Canbuldu, Salihli Belediyespor’un yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kocaçeşmespor ve Ödemiş Belediyespor forması giydi.