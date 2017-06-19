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19 Haziran 2017 18:05

Salihli Belediyespor kalecisini buldu

Manisa Süper Amatör Küme ekiplerinden Salihli Belediyespor, kaleci Mustafa Canbuldu’yu renklerine bağladı.

Salihli Belediyespor kalecisini buldu

19 Haziran 2017 18:05


Teknik direktör Fikret Gezer ile anlaştıktan sonra kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başlayan Salihli Belediyespor, geçtiğimiz sezon Kocaçeşmespor’da forma giyen 25 yaşındaki kaleci Mustafa Canbuldu’yu transfer ederek, gücüne güç kattı. Salihli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünde gerçekleştirilen imza törenine, Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer, yönetici Burak Ataoğlu, antrenör Murat Kahraman ile kaleci Mustafa Canbuldu katıldı. Kaleci Canbuldu, Salihli Belediyespor’un yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyespor, Kocaçeşmespor ve Ödemiş Belediyespor forması giydi.




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