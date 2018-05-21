Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 12:48

Salihli Belediyespor kalecisini buldu

Yeni sezonda Manisa’yı Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek olan ekiplerden Salihli Belediyespor, bir dönem Bursaspor’da profesyonel olan Sarayönü Belediyespor’un kalecisi Sercan Şen’i transfer etti.

Salihli Belediyespor kalecisini buldu

21 Mayıs 2018 12:48


Yaptığı önemli transferlerle adından söz ettiren BAL’ın yeni ekiplerinden Salihli Belediyespor, kaleci sorunu boşluğuna Sarayönüspor’dan Sercan Şen ile çözerek, kaleyi sağlama aldı.



12 yaşında profesyonel olmuştu


Bursaspor ile 12 yaşında profesyonel sözleşme imzalayarak Türk futbol tarihine geçen 24 yaşındaki file bekçisi Sercan Şen, futbola Göztepe alt yapısında başladı. Yeşil-beyazlı ekibin genç kalecisi Şen daha sonra sırasıyla, Utaş Uşakspor, Osmaniyespor FK, Sarayönü Belediyespor gibi iddialı takımlarda forma giydi.


Tecrübeli eldiven Sercan Şen, hedefi olan bir takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç