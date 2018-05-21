Salihli Belediyespor kalecisini buldu

Yaptığı önemli transferlerle adından söz ettiren BAL’ın yeni ekiplerinden Salihli Belediyespor, kaleci sorunu boşluğuna Sarayönüspor’dan Sercan Şen ile çözerek, kaleyi sağlama aldı.

12 yaşında profesyonel olmuştu

Bursaspor ile 12 yaşında profesyonel sözleşme imzalayarak Türk futbol tarihine geçen 24 yaşındaki file bekçisi Sercan Şen, futbola Göztepe alt yapısında başladı. Yeşil-beyazlı ekibin genç kalecisi Şen daha sonra sırasıyla, Utaş Uşakspor, Osmaniyespor FK, Sarayönü Belediyespor gibi iddialı takımlarda forma giydi.

Tecrübeli eldiven Sercan Şen, hedefi olan bir takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.