Salihli Belediyespor, Karşıyaka’yı 2 golle geçti

Lig 2’nci Grup ekiplerinden Karşıyaka’yı 2-0 mağlup etti.

Afyon’da 2. etap kamp çalışmalarına devam eden teknik direktör Ozan Dombaz yönetimindeki Salihli Belediyespor, bir yandan da hazırlık maçı yapıyor. Afyon kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Çayıorvaspor ile 0-0 berabere kalan Salihli Belediyespor, 2.hazırlık maçını ise TFF 3. Lig 2’nci grup ekiplerinden Karşıyaka ile oynadı. Karşılaşmayı Manisa ekibi Salihli Belediyespor 2-0 kazandı. Yeşil-beyazlı ekibi galibiyete taşıyan golleri ise Hamza Demirdoğan ve Hamza Can Başak attı.

Oynadıkları 2. hazırlık maçında rakibi Karşıyaka’yı 2-0 yendiklerini belirten Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Ozan Dombaz, oynanan maçta sergilenen performansın sevindirici olduğunu söyledi. Afyon kampını en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Dombaz, “10 günlük kampta çok iyi çalışıyoruz. Tüm eksikliklerimizi giderip sezona en iyi şekilde başlangıç yapmayı istiyoruz. Takımımın hırsından ve inancından son derece memnunum. Bu hırsı ve inancı lige yansıtırsak, hedefe ulaşırız" dedi.

Öte yandan Salihli Belediyespor’un 3. hazırlık maçını Perşembe günü 3. Lig ekiplerinden Gebzespor ile oynayacağı öğrenildi.