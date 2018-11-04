Salihli Belediyespor kendi evinde mağlup oldu

Grupta mücadele veren Salihli Belediyespor kendi evinde konuk ettiği Orhangazi Belediyespor'a 1-0 yenilerek mağlup oldu.

Grupta Salihli Belediyespor kendi evinde Orhangazi Belediyespor'u konuk etti. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Çağlayan Deveci, Mete Topal ve Recep Durmazoğlu hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmayı30 dakikada Mustafa Kaya'nın kırmızı kart görmesiyle 60 dakika10 kişi oynayan konuk ekip Orhangazi Belediyespor, 55 dakikada Mustafa Demir'in attığı penaltı golüyle 1-0 kazandı. Orhangazi Belediyespor bu galibiyet ile ligdeki ilk galibiyetini alıp puanını 4'e çıkarırken, Salihli Belediyespor ise 3'üncü mağlubiyetini alıp, grupta 10 puanda kaldı.

Lige şampiyonluk hedefi ile başlayan ancak, oynadığı kötü futbol ile konuk etiği Orhangazi Belediyespor'a 1-0 yenilen Salihli Belediyesporlu futbolculara maç sonrası taraftarlar tepki gösterdi.

Öte yandan karşılaşmayı ise Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu ile taraftarlar izledi.