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18 Eylül 2017 11:17

Salihli Belediyespor lige hazır

Manisa Süper Amatör Ligi ekiplerinden Salihli Belediyespor, İzmir Süper Amatör Ligi ekiplerinden İzmirspor ile oynadığı hazırlık maçını 4-1 kazanarak sergilediği futbolla göz doldurdu.

Salihli Belediyespor lige hazır

18 Eylül 2017 11:17


Teknik Direktör Fikret Gezer yönetiminde yeni sezona hazırlanan Yeşil-Beyazlılar, hazırlık maçında Ramiz Turan Stadında karşılaştığı İzmirspor’u Nihat, Kadir, Sercan ve Gökçe’nin golleriyle 4-1 yenerek taraftarlarına sezon öncesi güven verdi. Hazırlık karşılaşması öncesi yeni sezonda Salihli Belediyespor’a başarılar dileyen Salihlispor Masterler Derneği Başkanı Zafer Bozkurt, Teknik Direktör Fikret Gezer’e çiçek takdim etti. Ramiz Turan Stadında oynanan hazırlık maçını, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer ve Belediyespor Yöneticileri ile taraftarlar izledi.




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