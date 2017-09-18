Salihli Belediyespor lige hazır

Teknik Direktör Fikret Gezer yönetiminde yeni sezona hazırlanan Yeşil-Beyazlılar, hazırlık maçında Ramiz Turan Stadında karşılaştığı İzmirspor’u Nihat, Kadir, Sercan ve Gökçe’nin golleriyle 4-1 yenerek taraftarlarına sezon öncesi güven verdi. Hazırlık karşılaşması öncesi yeni sezonda Salihli Belediyespor’a başarılar dileyen Salihlispor Masterler Derneği Başkanı Zafer Bozkurt, Teknik Direktör Fikret Gezer’e çiçek takdim etti. Ramiz Turan Stadında oynanan hazırlık maçını, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer ve Belediyespor Yöneticileri ile taraftarlar izledi.