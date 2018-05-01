Salihli Belediyespor Masa Tenisi Takımı 2. Lig’de yoluna devam ediyor

Ligde yoluna devam edecek.

Geçen sezon yükseldiği 2. Ligde kalmak için mücadele eden Bayan Masa Tenisi Takımı, Ankara’da oynanan son etap maçlarında iyi bir performans göstererek düşme potasından kurtuldu. Antrenör Muzaffer Yıldırım, büyük bir başarıya imza atan oyuncularını tebrik ederek, "Yeni sezonda da 2. Ligde yolumuza devam edeceğimiz için çok mutluyum. Emeği gecen ve bizleri her anlamda destekleyen başta Belediye Başkanımız Zeki Kayda olmak üzere Spor İşleri Müdürümüz Uğur Kocagöz ve Belediyespor Yönetimimiz ile sporcularıma teşekkür ediyorum" dedi.

Salihli Belediyespor Bayan Masa Tenisi Takımı ile Antrenör Muzaffer Yıldırım’ı kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, yeni sezonda oyunculara başarılar diledi.