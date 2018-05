Salihli Belediyespor, Ozan Dombaz ile anlaştı

Salihli Belediyespor’u üst liglere taşıyacağını belirten teknik direktör Dombaz, “Beni bu göreve layık gören başta Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya, Belediyespor yönetim kurulumuza teşekkür ederim” dedi.

Yeni Salihlispor’da forma giyen Dombaz, Salihli Belediyespor ile başlayan antrenörlük kariyerinde Torbalıspor, Ahmetli Belediyespor, Muğlaspor, Uşakspor, Ödemişspor, Serik Belediyespor ve Sarayönü Belediyespor’da görev yaptı. Teknik direktör Dombaz, yeni sezonda yardımcı antrenörler Yusuf Sapmaz ve Murat Kahraman ile birlikte görev yapacak.

Başkanlık makamında gerçekleşen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli Belediyespor Kulübü’nün her branşta sportif başarıları hedeflediğini belirterek, özlenen Yeni Salihlispor efsanesini yeniden canlandırmak için başarılı bir kariyere sahip olan teknik direktör Ozan Dombaz ile anlaştıklarını söyledi. Başkan Kayda, “Sporda büyük atılımlar yaptık. Efsane yeşil-beyaza geri dönerek, takımımızı asıl renklerine kavuşturduk. Özellikle futbolda bu sene çok özlediğimiz profesyonel lig yolunda önemli bir adım olan Bölgesel Amatör Lige yükseldik. Salihli her şeyin en güzelini hak ediyor. Futbolda da bu başarıda emeği geçen yöneticisinden, sporcusuna, teknik ekipten seyircisine kadar, herkese hemşerilerim adına çok teşekkür ederim. Salihli’yi her alanda olduğu gibi futbolda da hedefimiz bir üst lige çıkarmak. Bunu başaracağımıza inancım tamdır. Yeni sezonda Ozan hocama başarılar diliyorum” diye konuştu.

Gezer ve Başaran’a BAL teşekkürü

Salihli’de sporun ve özellikle futbolun çok sevildiğine dikkat çeken Başkan Kayda, “Bu sene yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlarımızla birlikte bir üst lige çıkmak için kenetlendik. Bölgesel Amatör Ligi hedefi ile yola çıktığımız sezona bilgi ve tecrübesine güvendiğim teknik direktörümüz Fikret Gezer ile başladık. Fikret hocam, sağlık sorunları nedeniyle maalesef görevine devam edemedi. Bugüne kadar yaptığı özverili çalışmalardan dolayı Fikret hocama teşekkür ediyorum. Fikret hocamdan görevi alan teknik direktörümüz Adem Başaran, büyük bir özveri ile çalışarak futbol takımımızı BAL’a çıkardı ve bizlere büyük sevinç yaşattı. Adem hocama da verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkanlık makamında gerçekleşen imza törenine, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer ile Yöneticiler Mustafa Yıldırım ve Murat Akça, Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz, teknik direktör Ozan Dombaz ile yardımcı antrenörler Yusuf Sapmaz ve Murat Kahraman katıldı.