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16 Mayıs 2018 14:24

Salihli Belediyespor transferde hız kesmiyor

Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) yeni ekiplerinden Salihli Belediyespor, iç transferde İsmail Çetin ile sözleşme yenilerken, dış transferde ise Tavşanlıspor’dan stoper Şahin Fırat’ı renklerine bağladı.

Salihli Belediyespor transferde hız kesmiyor

16 Mayıs 2018 14:24


Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) yeni ekiplerinden Salihli Belediyespor, transferde hız kesmiyor. Yeşil-beyazlılar, iç transferde İsmail Çetin ile sözleşme yenilerken, dış transferde ise Tavşanlıspor’dan stoper Şahin Fırat’ı renklerine bağladı. Manisa’yı Bölgesel Amatör Lig’de 4 yıl aradan sonra temsil edecek olan Teknik Direktör Ozan Dombaz yönetimindeki Salihli Belediyespor, güçlü bir kadro kurma adına iç ve dış transferde önemli isimlerle anlaşmaya devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak iç transferde anlaşma sağladığı İsmail Çetin ve Tavşanlıspor’dan Şahin Fırat’ı transfer ederek resmi sözleşmeye imza attırdı.


Belediyespor Razlı Tesislerinde düzenlenen imza törenine, Kulüp Yöneticisi Mustafa Yıldırım ve Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ile yeni transferler İsmail Çetin ve Şahin Fırat katıldı.




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