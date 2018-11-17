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Salihli Belediyespor, Yalova'yı ağırlayacak

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.

Grup'ta ilk 8 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alarak 10 puanla 8. sırada yer bulan Salihli Belediyespor, yarın evinde bir alt sırasındaki Yalova Kadıköy karşısında galibiyet arayacak.


Ramiz Turan Stadı'nda saat 14.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemliğini Şevket Can Arslan, yardımcılık görevini ise Baykal Tuna ve Emre Yunusoğlu üstlenecek. Zemini yenilenen Ramiz Turan Stadı'nda oynadığı Somasor ve Orhangazi Belediyespor'da taraftarı önünde yenilen teknik direktör Zeki Erguvan yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, rakibini yenerek, Ramiz Turan'da galibiyetle tanışmak istiyor. Karşılaşma öncesi Salihli Belediyespor 10 puanla 8.sırada bulunurken, Yalova Kadıköy ise 7 puanla 9.sırada yer alıyor.

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