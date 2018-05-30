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30 Mayıs 2018 14:56

Salihli Belediyespor yararına Zakkum konseri

Salihli Belediyespor Kulübü yararına 8 Haziran’da rock müziğin sevilen gruplarından Zakkum Salihli’de konser verecek.

Salihli Belediyespor yararına Zakkum konseri

30 Mayıs 2018 14:56


Manisa’yı bu yıl Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) temsil edecek olan 3 ekipten birisi olan Salihli Belediyespor yararına, ilçede konser düzenleneceği öğrenildi. Konserin 8 Haziran günü saat 21.00’da Ramiz Turan Stadında gerçekleştirileceği ve dev konsere ise ünlü müzik grubu Zakkum’un katılacağı belirtildi. Konser bilet fiyatlarının 30 lira olduğunu belirten Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yıldırım, amaçlarının sezon öncesi kulübe maddi gelir sağlamak olduğunu ifade etti.


Yeşil-beyaz renklere gönül veren tüm Salihli halkını bilet alarak destek olmaya davet eden Yıldırım, Zakkum konseri biletlerinin belirlenen noktalardan temin edilebileceğini söyledi.




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