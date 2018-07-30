Salihli Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) yeni ekiplerinden Salihli Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını Yunus Oktav Semt Sahası’nda sürdürüyor

Teknik Direktör Ozan Dombaz ve yardımcı antrenörler Murat Kahraman, İbrahim Güneş ve Yusuf Sapmaz nezaretinde, Razlı Tesisleri’ndeki iki haftalık güç çalışmalarının ardından Salihli Belediyespor, Yunus Oktav sahasına geçerek topla çalışmalara başladı. Antrenman da oyuncuların hırsı ve neşeli tavırları ise gözden kaçmadı. Kariyerinde Süper Lig, 1.Lig, 2.Lig ve 3.Lig takımlarında forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Aydın Kuzu, futbol kenti Salihli’ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Kuzu “Salihli’nin bir futbol şehri olduğunu bildiğim için geldim. Yılların takımı olan Salihli Belediyespor’u kimse BAL’a, Play-Out’tan çıktı diye görmesin” dedi. Salihli’ye şampiyonluk yaşamaya geldiğini belirten Kuzu “Burada güzel bir birliktelik var. Bu birliktelikle, inşallah yolun sonunda şampiyon olan takım biz oluruz” dedi.

“3. Lige taşımak için buradayız”

Uzun yıllar profesyonel liglerde mücadele eden ve Yeşil-beyazlı ekibin 10 numarası olan başarılı oyuncu Selçuk Yıldırım ise hedefi olan bir kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Yıldırım “Yıllarca profesyonel liglerde mücadele etmiş, yıllarca başarılar yakalamış, yıllarca da o hasreti ve özlemi çeken bir kulüp. İnşallah bu kulübü bu sezon bir üst lige taşıyacağız. Bunun için buradayız” dedi. Çalışmaların çok iyi devam ettiğini belirten Yıldırım “Sezon hazırlıklarına erken başladık ama takımın kaynaşması, istek, hırs ve azim çok güzel. İnşallah bu şekilde devam edersek, sezon sonunda bu ipi göğüsleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“18 yıllık özlem son bulacak”

Hedeflerinin belli olduğunu, şampiyon olacak ve olması gereken bir takım kurduklarını belirten Teknik Direktör Ozan Dombaz sezon hazırlıklarını hiçbir sıkıntı yaşamadan, çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Dombaz “Hedef doğrultusunda, bu hedefe bilerek, bizim şehrimizin profesyonel lige açlığını bilerek, futbolcularımız bu doğrultuda çalışıyorlar, bu bizi ekstra mutlu ediyor” dedi. Tecrübeli bir kadro kurduklarını belirten Dombaz “Biz oyuncular içerisinde karakter, kişilik, düzgünlük, doğruluğu ilk önce seçtik. Daha sonra oyuncunun yeteneğine baktık ve bu doğrultuda bir takım oluşturduk. İyi de bir takım oluşturduğumuz inancındayız. Biz Eylül sonunda başlayacak olan lige, sadece çalışmalarımızı, iyi oyunumuzu, skor olarak yansıtırsak, 17-18 yıllık özlemi burada gidermiş olacağız. Çünkü bu bizim için çok önemli” diye konuştu.

Bu sezon güzel şeylerin yaşanacağına inandığını belirten Dombaz “Arkadaşlarımızla çok iyi bir 2 hafta geçirdik ve çok güzel bir çalışma ortamı yakaladık. Bize her türlü ortamı sağladılar. Bu anlamda kulüp yönetimimize ve Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda’ya çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yolun sonu şampiyonlukla biter, mutlulukla biter, şehir olarak hep beraber seviniriz, hep beraber mutlu oluruz” dedi.