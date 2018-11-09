Salihli Belediyespor'a 5 Eylül Masterlerden tatlı moral

Manisa ve Salihli futboluna uzun yıllar gönül vermiş ve yaşları ilerlemiş olmalarına rağmen futboldan bağlarını koparmayan 5 Eylül Masterler Derneği yöneticileri, Salihli Belediyespor'a ziyaret ederek, tatlı ikramında bulunup, moral desteğinde bulundu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.grupta mücadele eden ve Pazar günü deplasmanda İzmirspor'un konuğu olacak olan Salihli Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını Gümüşçayı Tesislerinde Teknik Direktör Zeki Erguvan ve yardımcı antrenör Atilla Çelik yönetiminde sürdürdü.

İzmir deplasmanında kritik maça çıkacak olan Yeşil-beyazlı ekibin antrenmanına ziyaret eden İhtiyar Delikanlılar lakaplı eski profesyonel futbolculardan oluşan Salihli 5 Eylül Masterler Derneği üyeleri, futbolculara tatlı ikramında bulunarak, İzmirspor maçında başarılar diledi.

Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Erguvan, ziyaretlerinden ve takıma yaptıkları bu tatlı jestlerinden dolayı 5 Eylül Masterler Derneği üyelerine teşekkür etti.

BA-