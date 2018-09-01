Salihli Belediyespor’a ’Demir’ gibi golcü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grubun en ciddi şampiyonluk adaylarından olan Salihli Belediyespor geçtiğimiz sezon Çayırovaspor forması giyen bireysel yetenekleri ve top tekniğiyle dikkat çeken 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Anıl Demir ile anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncu Anıl geçen sezon, formasını giydiği Çayırovaspor ile 21 maçta 11 gollük performans göstermişti.

Yeşil-beyazlı ekibin son transferi olan Demir’in Pazartesi günü resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. Öte yandan Anıl Demir’in 3. ligin yeni ekibi Gebzespor’la anlaştığı ve bir süredir antrenmanlara çıkmasına rağmen daha sonra maddi sorunlar nedeniyle geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmak zorunda kaldığı öğrenildi.

7 Ağustos 1995 Kartal doğumlu olan Anıl Demir, futbola 2006 Nisan ayında Pendikspor alt yapısında başlayarak uzun süre burada alt yaş kategorilerinde forma giydi. 2014 yılında Pendikspor’la 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Anıl, daha sonra Boluspor, Alaşehir Belediyespor, Bayrampaşa Tunaspor, Derincespor, Çayırovaspor formalarını terletti.

Kariyerinde U21 Liginde 22 maçta 5 gol, TFF 3.Ligde 8 maç, Bölgesel Amatör Ligde 29 maçta 11 gollük performans gösterdi. Genç takımlarda ise Akademi Ligi U18’de 17 maçta 3 gol, Akademi Ligi U17’de 19 maçta 1 gol, Akademi Ligi U16’da 22 maçta 2 gol kaydetti, Akademi Ligi U15’de 10 maça çıktı.