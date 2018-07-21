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21 Temmuz 2018 15:41

Salihli Belediyespor’a taraftar morali

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele edecek Salihli Belediyespor’un Razlı Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmana giden 45.

Salihli Belediyespor’a taraftar morali

21 Temmuz 2018 15:41

5 Taraftarlar Derneği üyeleri futbolculara tatlı ikramında bulundu.


Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edeceği yeni sezon öncesi ilk etap hazırlıklarını teknik direktör Ozan Dombaz ile yardımcı antrenörler Murat Karaman, Yusuf Sapmaz ve İbrahim Güneş yönetiminde Razlı Tesisleri’nde sürdüren yeşil-beyazlı ekibin antrenmanına 45.5 Taraftarlar Derneği sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Taraftarlar, antrenmana baklava ile gidip, futbolculara tatlı ikramında bulundu.


45.5 Taraftarlar Derneği olarak, üzerlerine düşen görevi her zaman yapmaya hazır olduklarını ifade eden Dernek Başkanı Yakup Karhan, yaklaşan zorlu lig maratonu öncesinde futbolcuların yanında olduğunu göstermek için, hem ziyaret edip, hem de onlara tatlı ikramında bulunduklarını söyledi. Ziyarette futbolcularla tanışıp, 3.lig yolunda başarılar dilediklerini belirten Karhan, “Ayrıca teknik direktörümüz Ozan Dombaz’a da ’yuvana hoş geldin’ diyerek, çiçek takdim edip, şampiyonluk yolunda başarılar diledik” dedi.


Anlamlı ziyaretlerinden dolayı 45.5 Taraftarlar Derneği üyelerine teşekkür eden teknik direktör Ozan Dombaz ise “Bu takım hepimizindir, başarı da hepimizin olacaktır. İçeride ve dışarıda yeter ki bizleri tribünde yalnız bırakmayın” dedi.


“Takıma katkılan arkadaşlarımız kısa sürede bize uyum sağladı” diyen Dombaz, “Futbolcularımızda Salihli’nin profesyonel lige ne kadar hasret olduğunun farkındalar. Taraftarlarımız ve Salihli halkımız merak etmesin. Yeşil-beyazlı takımı 3. Lig’e çıkarmak için kendilerine yakışan mücadeleyi sergileyecektir. Sadece bizim, birbirimizle kenetlenmemiz lazım” diye konuştu.




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