Salihli Belediyespor’da 4 transfer birden

Lig olarak belirleyen Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Salihli Belediyespor, 4 oyuncuyu renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi birçok önemli oyuncuyu kadrosuna katan BAL ekiplerinden Salihli Belediyespor, teknik direktör Ozan Dombaz’ın talepleri doğrultusunda iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, dış transfer çalışmaları kapsamında Kastamonu Özel İdare KHS’den Ulaş Tufan, İsparta Davrazspor’dan Muhammed Mustafa Doğan, Ödemişspor’dan kaleci Hasan Atabey’i transfer ederken, iç transferde ise Kerem Girgin ile yeniden anlaşma sağladı. Yeni transferler Tufan, Doğan, Atabey ve Girgin, kendilerini yeşil-beyazlı renkleri bağlayan sözleşmeye imza attı.

23 yaşındaki orta saha Ulaş Tufan’ın Galatasaray alt yapısında 3,5 yıl forma giydiği öğrenilirken, ayrıca Eskişehirspor, Turgutluspor genç takımlarında oynadığı, Turgutluspor ile profesyonelliğe geçtiği öğrenildi. Tufan’ın daha sonra Kütahyaspor, Iğdır Arasspor, Kastamonu Özel İdare KHS formalarını giydiği, kariyerinde ise Türkiye Kupasında 2 maç, TFF 2.Lig’de 5 maçta 1 gol, TFF 3.Lig’de 22 maçta 1 gol, Bölgesel Amatör Lig’de 25 maçta 2 gollük performans gösterdi.

Yeni transfer 26 yaşındaki sol bek Muhammed Mustafa Doğan’ın ise 2010 yılında Muğlaspor’da profesyonel olduğu öğrenilirken, daha sonra Kasımpaşa, Keçiören Sportif, Ortaca Belediyespor, Kütahyaspor, Eğirdirspor, Sarıkamış Belediyespor, Yozgat 1959 ve İsparta Davraz formaları giydiği öğrenildi. Öte yandan kaleci Hasan Atabey’in futbola Salihli Belediyespor alt yapısında başladığı öğrenilirken, Kerem Girgin ise geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı formayı giymişti.

Güçlü bir kadro kurma adına iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Kulüp Başkanı Mustafa Yıldırım, 4 oyuncuyu transfer ederek renklerine bağladıklarını söyledi. Yıldırım, Bölgesel Amatör Lig’de, daha da güçlü bir Salihli Belediyespor ile hedefe yürüyeceklerini ifade etti.