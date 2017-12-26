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26 Aralık 2017 10:24

Salihli Belediyespor’da Başaran dönemi

Manisa Süper Amatör Küme B Grubu’nda devreyi lider tamamlayan Salihli Beleldiyespor’da Teknik Direktörlük görevine yardımcı Antrenör olarak görev yapan Adem Başaran getirildi.

Salihli Belediyespor’da Başaran dönemi

26 Aralık 2017 10:24

Teknik Direktör Fikret Gezer’in sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktığı öğrenilirken, Başaran’ın yardımcılığını ise Murat Karaman’ın yapacağı bildirildi.


Salihli Belediyespor Teknik Direktörü Fikret Gezer’in sağlık problemleri nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından yerine yardımcı antrenör olarak görev yapan Adem Başaran’ın getirildiği açıklandı.



Başkan Kayda: "Desteğimiz tam"


Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Serkan Sözer, Teknik Direktör Adem Başaran ve yardımcı antrenör Murat Karaman ile yöneticiler Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’yı makamında ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu’nun da yer aldığı ziyarette, Kulüp Başkanı Sözer, Teknik direktör Başaran ve yardımcı antrenör Kahraman ile ilk devreyi değerlendiren Başkan Kayda, ligin ilk devresini lider tamamlayan Salihli Belediyespor’un Bölgesel Amatör Lige (BAL) yükselme hedefine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.


Salihli’de sporun ve özellikle futbolun çok sevildiğine dikkat çeken Başkan Kayda, “Bu sene yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlarımızla birlikte bir üst lige çıkmak için kenetlendik. Bölgesel Amatör Ligi hedefi ile yola çıktığımız sezonun ilk devresini lider olarak tamamladık. Teknik Direktörümüz Fikret Gezer sağlık sorunları nedeniyle maalesef görevine devam edemeyecek. Bugüne kadar yaptığı özverili çalışmalardan dolayı Fikret hocama teşekkür ediyorum. Ligin ikinci yarısında antrenörümüz Adem Başaran kulübümüzde teknik direktör olarak görev yaparken, Murat Karaman ise yardımcı antrenör olarak görev yapacaklar. Teknik direktörümüz Başaran, yardımcı antrenörümüz Karaman ile futbolcu kardeşlerime ligin ikinci yarısında başarılar diliyorum. Onlara güvenimiz tamdır. Salihli Belediyespor inşallah hak ettiği yerlere gelecektir” dedi.




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