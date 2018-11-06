Salihli Belediyespor'da Erguvan dönemi başladı

Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor, göreve getirilen teknik direktör Zeki Erguvan ve yardımcı antrenör Atila Çelik yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Razlı Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Erguvan, futbolcularla tanıştı. Yeşil-beyazlı ekip, daha sonra antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Topla ısınmaya yönelik pas çalışması yapan oyuncular, dar alanda çeşitli pas organizasyonları gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Erguvan, ligin 8. haftasında deplasmanda konuk olacakları İzmirspor maçı hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Maça en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini belirten Erguvan, İzmir deplasmanından galibiyetle ayrılıp, Orhangazi mağlubiyetini unutmak istediklerini dile getirdi.

Erguvan'dan Başkan Kayda'ya ziyaret

Yeşil-beyazlı ekipte göreve başlayan Teknik Direktör Zeki Erguvan, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti. Ziyarette, tek hedeflerinin 3. lig olduğunu belirten Erguvan, “Salihli Belediyespor, güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip ancak bazı maçlarda şanssız puan kayıpları yaşandı. Yarışa biraz geriden başlayacağız ama çok çalışarak hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız” dedi.

Başkan Kayda, “Bu sene özlediğimiz profesyonel lig yolunda önemli bir adım olan Bölgesel Amatör Lige yükseldik. Salihli sporu ve özellikle futbolu daha çok seviyor. İnşallah bu sene Salihli'nin profesyonel lig hasretine son vermek istiyoruz. Teknik Direktörümüz Zeki Erguvan'a güveniyor, yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.