Salihli Belediyespor’da hedef 3. Lig

Yeşil-beyazlı ekibin bu sezonki hedefinin ise adını 3. Lige yazdırmak.

Dört yıl aradan sonra BAL’da Manisa’yı Urganlıspor ve Somaspor ile birlikte temsil edecek olan Salihli Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Ozan Dombaz ile yardımcı antrenörler Murat Karaman, Yusuf Sapmaz ve İbrahim Güneş yönetiminde Razlı Tesisleri’nde başladı.

Yeni sezon öncesi iddialı bir takım oluşturduklarını belirten Teknik Direktör Ozan Dombaz, hedeflerinin ise Salihli’nin profesyonellik acısı hasretine bu sezon son vermek olduğunu söyledi. Dombaz, bunu ise teknik heyet, futbolcular, taraftarlar ve şehir olarak kenetlenip, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceklerini söyledi.

Razlı Tesisleri’ndeki sezon hazırlıklarının 8 Ağustos’a kadar devam edeceğini belirten Dombaz, 10 Ağustos’ta Nevşehir’e giderek 10 gün sürecek olan bir hazırlık kampına gireceklerini ve burada oyuncuların hem adaptasyon hem de kondisyon açısından eksiklerini gidereceklerini ifade etti. Nevşehir kampı sonrasında ise sezon hazırlıklarını Salihli’de devam edeceklerini söyleyen Dombaz, “Burada ise hem antrenman, hem de hazırlık maçlarımız ile Eylül ayı sonunda başlayacak olan sezona bomba gibi gireceğiz” dedi.

Transfer döneminde koşan ve mücadele eden bir takım oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Dombaz, “Yeşil-beyazlı ekip olarak, BAL’da hedefimiz 3’üncü Lig. Bu hususta başarılı olmak adına futbolun gerekliliklerini sahada yerine getirebilen bir takım olma adına sezon hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Bu yıl da istikrarlı çalışarak mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.