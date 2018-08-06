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06 Ağustos 2018 17:45

Salihli Belediyespor’da kale emin ellerde

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde bu yıl hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Salihli Belediyespor’da file bekçileri, sezon hazırlıklarını Kaleci Antrenörleri Yusuf Sapmaz ve İbrahim Güneş nezaretinde sürdürüyor.

Salihli Belediyespor’da kale emin ellerde

06 Ağustos 2018 17:45


Geçtiğimiz yıl kadroda bulunan Mustafa Canbuldu’nun yanı sıra Sarayönü Belediyespor’dan transfer edilen tecrübeli file bekçisi Sercan Şen ile Ödemişspor’dan transfer edilen Hasan Atabey’in antrenmanlarda sergiledikleri performansla teknik heyetten tam not aldı. Kaleci Antrenörleri Sapmaz ve Güneş’in yüksek tempoda yeni sezona hazırladığı üç file bekçisi de rakip forvetlere kolay kolay geçit vermeyeceklerini söyledi. Aralarındaki rekabetin başarıyı getireceğini ifade eden 3 file bekçisi, Yeşil-beyazlı ekip olarak, bu sezon ligin en az gol yiyen takımı olacaklarını ifade ederek “Çünkü kalemizi bu yıl gole kapatacağız” sözlerine yer verdi.




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